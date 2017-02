Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow wird bei einer Veranstaltung im Suhler Kongresszentrum CCS auftreten. Hier wollen in erster Linie die Stadtratsfraktionen von Suhl um die Gunst der Zuschauer werben. Der beste Beitrag soll mit einem "Rasselbock" ausgezeichnet werden. Weil Regierungschef Ramelow an dem Redewettbewerb teilnimmt, verzichtet die Partei Die Linke auf eine eigene Veranstaltung.

Die Thüringer CDU hat sich zwei "Politik-Veteranen" zu ihrer Aschermittwochsveranstaltung in Apolda eingeladen: den früheren Thüringer Ministerpräsidenten Bernhard Vogel und den ehemaligen bayerischen Regierungschef Edmund Stoiber (CSU). Reden will auch der Thüringer CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring.

Die Thüringer SPD will den Aschermittwoch in Arnstadt begehen und erwartet dazu unter anderem den Staatsminister im Auswärtigen Amt Michael Roth. Die AfD veranstaltet ihren Aschermittwoch in Ollendorf im Weimarer Land.