In der Abhöraffäre bei der Thüringer Polizei hat die Staatsanwaltschaft Erfurt einen ersten Ermittlungskomplex beendet. Ein Sprecher sagte MDR THÜRINGEN, das Verfahren wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes sei eingestellt worden. Die Ermittler waren dem Verdacht nachgegangen, dass in der Polizei seit Jahren unberechtigt Telefongespräche auf Dienstapparaten heimlich mitgeschnitten wurden. Auslöser waren die Anzeigen von zwei Thüringer Staatsanwälten. Beide hatten in Erfahrung gebracht, dass dienstliche Gespräche, die sie mit der Polizei geführt hatten, ohne ihr Wissen aufgezeichnet worden waren.