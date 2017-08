Die Thüringer Grünen halten unterdessen an ihrer Kritik an der Kreisgebietsreform fest. Eine erfolgreiche Reform erfordere Zeit und die umfassende Beteiligung der Bürger, sagte der Chef der Landtagsfraktion, Dirk Adams, am Rande einer Klausurtagung in Lehesten. Die Gemeindegebietsreform solle jedoch weiter wie geplant vorangetrieben werden. Falls der Tweet von Ministerpräsident Bodo Ramelow über ein "Reset" der Gebietsreform genau dies bedeute, sei das eine gute Entscheidung, sagte Adams MDR THÜRINGEN. Allerdings wisse er nicht genau, was der Ministerpräsident mit seinem Tweet genau meine.