Nach der Meldung über den Rücktritt Poppenhägers wurden am Mittwoch aus der Opposition in Thüringen umgehend Forderungen nach weiteren Rücktritten und Neuwahlen erhoben. Die AfD forderte auch den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Die Linke) zum Rücktritt auf. Ramelow müsse "Neuwahlen ausrufen", erklärte der Thüringer AfD-Spitzenkandidat zur Bundestagswahl, Stephan Brandner.



Die Jugendorganisation der CDU, die Junge Union, forderte indes den Rücktritt von SPD-Landeschef Andreas Bausewein. Der sei als Parteichef total gescheitert und habe die Thüringer SPD in eine Sackgasse geführt, erklärte der JU-Landesvorsitzende und CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Gruhner. Der Rücktritt von Innenminister Poppenhäger ist nach Einschätzung Gruhners ein Beleg dafür, dass die Gebietsreform gescheitert ist.