"Das Krankenhaus, in dem ich zur Welt gekommen bin", erzählt Georg Maier MDR THÜRINGEN, "stand nur wenige Meter von der Schweizer Grenze entfernt." Vielleicht hat es den Badener auch darum später zum Studium an die Universität in St. Gallen geführt. Dort und an der Uni Mannheim studierte er zwischen 1988 und 1994 Betriebswirtschaftslehre. Schon 1995 begann seine berufliche Laufbahn in Erfurt bei der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben.

Viel Lesestoff für den neuen Minister

Wolfgang Tiefensee ist Maiers ehemaliger Chef Bildrechte: IMAGO Bis zum Aufstieg als Thüringer Innenmister Ende August 2017 war der stets gut gekleidete und sportlich aussehende Maier u.a. bei der KfW-Bankengruppe und zuletzt im Thüringer Wirtschaftsministerium Staatssekretär. Maier ist verheiratet und hat drei Kinder. "Jetzt als Innenminister," sagt er, "wird er noch weniger Zeit für die Familie haben." Aber seine Frau sei Kummer gewöhnt, sagt er weiter und lächelt freundlich. "Sie und die Kinder wissen aber wie ich bin, wenn ich eine neue Aufgabe angehe."



Sein ehemaliger Chef im Thüringer Wirtschaftsministerium, Wolfgang Tiefensee, sagte MDR THÜRINGEN: "Ich habe ihn als einen Menschen kennen gelernt, der unglaublich kontaktfreudig ist, der sich sehr schnell in sehr komplizierte und komplexe Sachverhalte einarbeiten kann. Der sehr gründlich überlegt, ehe er Entscheidungen fällt und dann am Ende sehr durchsetzungsstark ist." Diese Eigenschaften werden dem neuen Innenminister in den nächsten Tagen helfen, sich einzuarbeiten, wenn es um Geheimdienste, Polizei, Kommunales Recht, Verwaltungsreformen oder um so etwas Komplexes wie eine Gebietsreform geht. Maier sagt selber, dass er viel lesen muss, aber jetzt ist er nun einmal in dieser Position und da gelte es sich einzuarbeiten.

Aktiv im Sport und auf Facebook

Mike Mohring, der Oppositionsführer von der CDU im Thüringer Landtag, bescheinigt ihm zunächst: Es sei ein sympathischer, netter Mensch. Mohring schiebt dann aber nach: "ob das ausreicht, um Innenminister zu sein, muss sich erst noch herausstellen."

Maiers sportliches Ziel: Einen ganzen Marathon laufen Bildrechte: MDR/Sascha Mönch Als Halbmarathonläufer, Wanderer und leidlich guter Fußballer ist es Georg Maier aber vertraut, die Zähne zusammen zu beißen, erzählt er. Auf solche Sportarten will er auch in Zukunft nicht verzichten. Bisher habe er, so der 50-Jährige, lediglich Halbmarathons absolviert, natürlich auch auf dem Rennsteig. Sein Ziel sei es aber, auch mal einen Marathon zu laufen. Die Personenschützer hören es und nehmen es kommentarlos hin. Aber Georg Maier ist nicht nur sportlich sehr aktiv, er ist auch bei Facebook. Und das sehr aktiv. "Das mach ich sehr gerne, ich drücke mich dadurch aus, kann meine Erlebnisse so gut verarbeiten. Und bekomme auch Rückmeldungen durch die Kommentare. Dadurch kann ich auch besser verstehen, wie die Leute hier in Thüringen ticken. Großen Erfolg hatte Maier jetzt mit einem kleinen Video, das er gepostet hatte. Da hatte er Aufnahmen aus Thüringen drin, die in den letzten zwei Jahren entstanden waren. Das Video wurde über 10. 000 Mal angeklickt. "Das hätte ich nie gedacht", erzählt Maier ganz euphorisch.