Die Thüringer Porzellan-Industrie steht vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Das sagte Jens Walter, Marketing-Koordinator für "Thüringer Porzellan", einem losen Zusammenschluss einiger Thüringer Porzellan-Unternehmen, sagte zum "Thüringer Tag des Porzellans" am Samstag. Demnach gehe es den Herstellern im Freistaat größtenteils nicht gut. Gründe dafür seien der schwierige Markt in Russland und die Billigkonkurrenz aus China.

Der Klassiker: Geschirr mit Zwiebelmuster Bildrechte: IMAGO

Zudem setze das Unternehmen auf Wachstum im Ausland, etwa im Nahen Osten und in den USA. Kahla ist mit rund 300 Mitarbeitern der größte Hersteller für Gebrauchsporzellan in Deutschland. Bekannt wurde die Porzellanfabrik vor allem durch das kobaltfarbene Blumenmuster - das Zwiebelmuster, das schon zu DDR-Zeiten ein Verkaufsschlager war. Mittlerweile wird das Porzellan aus Thüringen in rund 60 Länder exportiert.



Auch Triptis-Porzellan versucht mit Produkt-Innovationen neue Märkte zu erschließen, so zum Beispiel mit Kochtöpfen aus Keramik. Die Porzellanmanufaktur Reichenbach äußerte sich verhalten optimistisch für dieses Geschäftsjahr. Wie das Unternehmen MDR THÜRINGEN mitteilte, wird mit einer leichten Umsatzsteigerung gerechnet. In Zusammenarbeit mit namhaften Designern sowie ausgefallenen Formen und Dekoren sei es gelungen, neue Kunden zu werben. Reichenbach-Porzellan hat 45 Mitarbeiter und verkauft seine Waren in 35 Länder.