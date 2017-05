Ulrich Sondermann-Becker heißt eigentlich gar nicht Ulrich Sondermann-Becker. Also in seinem Ausweis steht der Name schon, aber für viele Freunde, Kollegen und den ein oder anderen Thüringer Landespolitiker ist er: USB. Wenn man in den Redaktionsräumen von MDR THÜRINGEN fragt, wer denn heute aus dem Landtag berichtet, dann kommt die einfache Antwort "Na, USB!" Und somit ist "USB" zu einer echten Marke von MDR THÜRINGEN für Landespolitik-Berichterstattung geworden. Er selber sieht das in seiner westfälischen Ruhe und Gelassenheit unaufgeregt. Dabei ist USB ein Reporter mit Leidenschaft. In seinem unnachahmlichen Ruhrgebiets-Sing-Sang, der immer nach Zeche, Kohle und Schalke 04 klingt, ist er ganz vielen Hörern in Thüringen ein Begriff.