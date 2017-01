Viel schlimmer aber, und da zeigt Höcke, welch gefährlicher Geist seinen Reden innewohnt: Er erklärt de facto das lebendige Erinnern an die Verbrechen der Nazis für beendet, indem er dafür wirbt, nachfolgende Generationen nur noch mit den positiven Errungenschaften der deutschen Geschichte zu konfrontieren. Wer so argumentiert, begibt sich bewusst in das Risiko, dass sich Mechanismen der Geschichte wiederholen.

Thüringische Landeszeitung