Im Januar war in einem Sozial-Wohnheim in Apolda ein Streit zwischen einem 33-Jährigen und seiner 23 Jahre alten Lebensgefährtin "entbrannt". Beide hatten darüber gestritten, dass er wiederholt getrunken hatte. Als die Frau "keine Ruhe gab" und schimpfte, konnte sich der Mann nicht mehr beherrschen und wollte ihr "weh tun". Er übergoss die junge Frau an Rücken und Beinen mit einem Öl-Benzin-Gemisch und zündete sie an. Als er sah, wie die Frau in Flammen stand, erschreckte er sich selbst. Er half ihr aus den brennenden Kleidern heraus und rief Hilfe. Die restlichen Bewohner warnte er und klopfte an ihre Türen. Doch zwei Bewohner starben in den Flammen. Das Haus - laut Gericht eine "Bretterbude" - brannte komplett ab.