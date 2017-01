Nach Funden von verdächtigen Briefen mit weißem Pulver in Erfurt und Gera sind die Substanzen noch nicht identifiziert. Ein Sprecher der Rettungsleitstelle sagte MDR THÜRINGEN, bislang sei unklar, wann genau die Ergebnisse vorliegen. Noch im Laufe des Donnerstags soll es jedoch Klarheit darüber geben, ob es sich um den Milzbranderreger Anthrax handelt. Das Milzbrandtoxin ist hochgiftig. Das verdächtige Pulver war am Mittwoch im Amt für Verfassungsschutz in Erfurt und im Justizzentrum Gera aufgetaucht.

Mitarbeiter inzwischen außer Gefahr

In Erfurt gab es am Mittwochnachmittag Großalarm im Amt für Verfassungsschutz. Die Ergebnisse weiterer Tests auf andere gefährliche Stoffe liegen laut Sprecher voraussichtlich in zwei bis drei Tagen vor. Das weiße Pulver wurde gesichert und in ein Speziallabor nach Bad Langensalza gebracht. In Gera wurde der Alarm am Mittwochmorgen ausgelöst, als Mitarbeiter das Pulver in der Post des Justizzentrums fanden. Zwei Beamte, die vorsorglich ins SRH-Waldklinikum eingeliefert wurden, konnten zwischenzeitlich wieder entlassen werden.



In Erfurt sorgte das Pulver am Nachmittag für Aufregung. Ein Mitarbeiter des Amtes für Verfassungsschutz hatte einen Briefumschlag geöffnet und die Substanz entdeckt. Fünf Mitarbeiter mussten dekontaminiert werden, das heißt ihre Kleidung wurde sicher verpackt, außerdem mussten sich die Betroffenen mit einer speziellen Seife duschen. Sie wurden in einem Nebengebäude des Katholischen Krankenhauses ambulant untersucht, aber nicht stationär aufgenommen. Auch für 16 weitere Mitarbeiter des Amtes, die zunächst isoliert wurden, konnte eine gesundheitliche Gefährdung ausgeschlossen werden.

Mobiles Labor machte schnelle Identifizierung möglich

Verdächtiges weißes Pulver hatte am Mittwoch nicht nur in Thüringen zu Aufregung geführt. Abgesehen von Fällen in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen war auch das Verfassungsgericht in Karlsruhe betroffen, ebenso das Amtsgericht in Eisleben in Sachsen-Anhalt. Dort konnte das Pulver relativ schnell als harmloser Puderzucker entlarvt werden. Die Feuerwehr war mit einem mobilen Labor angerückt und konnte Entwarnung geben.