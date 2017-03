Das weiße Pulver, dass ein oder mehrere Unbekannte in der Vorwoche an öffentliche Einrichtungen in Thüringen verschickt hatten, ist offenbar harmlos. Wie das Landesamt für Verbraucherschutz am Montag in Bad Langensalza mitteilte, wurde das verdächtige Pulver bakteriologisch untersucht. Der Test fiel negativ aus. Um was genau es sich bei dem Pulver handelt, ist aber noch unklar. Die Proben gehen jetzt zurück zum Landeskriminalamt, das die Untersuchungen fortsetzt.

Am Freitag waren beim Landratsamt in Meiningen, beim Amtsgericht in Ilmenau und beim MDR-Landesfunkhaus in Erfurt Sendungen mit dem weißen Pulver eingegangen. In allen Fällen wurde Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr rückte an, sperrte die Gebäude vorübergehend und dekontaminierte Menschen, die möglicherweise mit dem Pulver in Kontakt gekommen waren. Verletzt wurde niemand.