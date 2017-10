Bahnstrecke München-Erfurt-Berlin Das große ICE-Quiz

Großer Bahnhof für eines der letzten Verkehrsprojekte Deutsche Einheit: Am 8. Dezember wird "VDE 8", die ICE-Strecke München-Erfurt-Berlin, offiziell in Betrieb genommen. Mit viel Prominenz und unseren Gewinnern des ICE-Quiz geht's in Höchstgeschwindigkeit nach Berlin. 2:15 Stunden im ICE3 - genug Zeit zum Essen und viel Infos rund um die neue Strecke. Ankunft in Berlin ist 16:15 Uhr. Zeit für eine Stippvisite auf einem Weihnachtsmarkt, bevor es zurück geht nach Erfurt.