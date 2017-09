Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) sieht bei der Verwaltung des Freistaats enormen Aufholbedarf. Der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstagsausgabe) sagte er, in dieser Beziehung sei der Freistaat "noch in der Steinzeit". Auch deshalb sei die Gebiets- und Verwaltungsreform wichtig. Wenn die Bürger nicht mehr ins Landratsamt müssten, sondern alles auch auf elektronischem Weg in ihrer Gemeinde erledigen könnten, dann sei das doch ein Mehrwert, so Ramelow.