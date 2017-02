Gebietsreform Ramelow will Städte mit mehr Eigenständigkeit entschädigen

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) will die kreisfreien Städte im Zuge der Gebietsreform mit mehr Eigenständigkeit entschädigen. Der "Thüringer Allgemeinen" (Samstagsausgabe) sagte er, "wir wollen die Eigenständigkeit der großen kreisangehörigen Städte in Thüringen deutlich ausbauen". Das bedeute, dass die Städte Gera, Suhl, Weimar und Eisenach auch nach ihrer Einkreisung einen Teil ihrer Selbstständigkeit einschließlich der zugehörigen Verwaltung behielten. Dies könnte unter anderem die Schulverwaltung betreffen wie auch die Abfallwirtschaft, Kindergartenplanung und Bauordnungsbehörden. Ramelow nannte als Beispiel die niedersächsischen Städte Göttingen und Hannover. Die Verwaltungen befänden sich derzeit bei diesen Fragen in der Detailprüfung.