Unter merklich höheren Sicherheitsvorkehrungen als im Vorjahr hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow auf der Grünen Woche in Berlin am Samstag seinen traditionellen Rundgang durch die Halle des Landes Thüringen absolviert. Grund für die vielen bewaffneten Sicherheitskräfte im Umfeld des Linken-Politikers war die verschärfte Sicherheitslage und nicht die Demonstration von rund 20.000 Menschen gegen die Massentierhaltung in Deutschland.

Verständnis für Demonstranten

Ramelow selbst äußerte am Rande des Ländertages auf der weltgrößten Ernährungs- und Agrarmesse Verständnis für die Bauern, Umwelt- und Tierschützer, die unter dem Motto "Wir haben es satt!" in Berlin für eine Neuausrichtung der Landwirtschaft demonstrierten.



Auch sprach sich Thüringens Ministerpräsident gegen einen fortgesetzten Billig-Wettbewerb bei Fleischprodukten aus. "Ich halte das für den falschen Weg", sagte er. Eine Abkehr davon sei sowohl im Sinne der Landwirte als auch des Tierwohls. "Landwirte müssen von ihren Erträgen leben können und Tiere artgerecht gehalten werden." Menschen müssten wieder ein Gefühl dafür bekommen, was gute Ernährung wert sei, sagte er. Dazu könnten unter anderem ein Schulfach Ernährungslehre und Schulküchen, die selbst kochen, beitragen.

Ramelow: Keine Massentierhaltung in Thüringen

Zugleich betonte Ramelow, dass es in Thüringen keine Massentierhaltung gebe. Der Freistaat sei vielmehr in der konventionellen Tierhaltung ein Beispiel dafür, dass auch größere Viehbestände artgerecht gehalten werden könnten. Auch die erhöhte Stickstoffbelastung der Böden sei in Thüringenkein Problem. Insgesamt würden im Freistaat sogar zu wenige Tiere gehalten, um die Kulturlandschaften offen zu halten.

24 Unternehmen und elf Landkreise