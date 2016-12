Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat das Jahr 2016 als "gutes Jahr für Thüringen" bezeichnet. Die Arbeitslosigkeit sei gesunken und die sozialversicherungspflichtige Tätigkeit habe deutlich zugenommen, sagte der Linke-Politiker in seiner Neujahrsansprache. Löhne und Gehälter seien gestiegen. Jedoch seien immer noch zu viele Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit, gebe es immer noch zu viele Menschen, "die ausgegrenzt sind". Hier müsse noch viel Kraft aufgewendet werden, "denn wir brauchen jeden".

Ja - wir freuen uns über jedes Kind, das in Thüringen geboren wird und wir können gar nicht genug Kinderlärm in diesem Land haben. Wir brauchen viele Kinder, denn Kinder sind unsere Zukunft.

Als einen Schwerpunkt für Thüringen im Jahr 2017 nannte Ramelow in seiner Ansprache das Jubiläumsjahr, in dem an den Beginn der Reformation vor 500 Jahren mit dem Thesenanschlag Martin Luthers erinnert werden soll. Die Reformation sei Anlass, "uns selbst zu prüfen". Thüringen liege in der Mitte Deutschlands. "Und diese Mitte zwingt uns, dass wir uns bekennen dazu, dass wir weltoffen sein wollen, dass wir gute Gastgeber sind, dass wir Menschen aufnehmen." Rassismus dürfe nicht zugelassen werden, aber auch Terrorismus dürfe nicht akzeptiert werden.