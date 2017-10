Nach Ansicht des Ministerpräsidenten hat sich der Freistaat seit 1990 wirtschaftlich eine gute Position erarbeitet. Thüringen erlebe zurzeit ein Beschäftigungswunder, und in der Industrie seien die Reallöhne allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 4,5 Prozent gestiegen. Es komme also auch im Portmonee der Leute etwas an. "Thüringen wird wirtschaftlich den Anschluss an die westdeutschen Länder schaffen, und hier vertröste ich nicht auf den Sanktnimmerleins-Tag oder auf die nächsten Jahrzehnte", so Ramelow. Nach seinen Angaben kann das Bundesland aus den künftig anstehenden Veränderungen in Europa als Gewinner hervorgehen, wenn es sich so weltoffen zeigt, dass Menschen nach Thüringen kommen wollten.