Seit Sonntag ist Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow mit einer Delegation aus dem Freistaat in den USA unterwegs. Er wolle für das Reformationsland werben, beschrieb er zum Start das Ziel der Reise. Jedoch standen auch Besuche bei Unternehmen auf dem Programm - wie hier am Montag bei der Firma QED Technologies in Rochester im Bundesstaat New York. Bildrechte: MDR/Jan Schönfelder