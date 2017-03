Die von der Thüringer Landesregierung beschlossene Lockerung des Kampfhundegesetzes stößt auf unterschiedliche Reaktionen. Die Landestierärztekammer Thüringen lehnt die sogenannte Rasseliste weiterhin ab. Präsident Lothar Hoffmann sagte MDR THÜRINGEN, die Gefährlichkeit eines Hundes könne nicht generell an seiner Rassezugehörigkeit festgemacht werden. Die Tierärztekammer begrüße jedoch die Möglichkeit, künftig durch einen Wesenstest die Gefährlichkeit eines Hundes widerlegen zu können. Das sei ein tragbarer Kompromiss, der aber keinerlei vorbeugende Wirkung habe, so Hoffmann weiter. Ausdrücklich befürwortet wird von der Kammer zudem die Abschaffung der Zwangskastration von Kampfhunden. In der Vergangenheit hatten sich viele Tierärzte geweigert, diesen Eingriff ohne medizinischen Grund vorzunehmen.

Staffordshire-Bullterrier Bildrechte: ddp

Der Landestierschutzverband Thüringen hält eine Rasseliste für unsinnig und wissenschaftlich nicht haltbar. Landesgeschäftsführer Horst Otto Gerd Fischer sagte MDR THÜRINGEN, keine Hunderasse sollte unter den Generalverdacht gestellt werden, gefährlich zu sein. Es komme immer auch auf den Hundehalter an. In den falschen Händen könne auch ein Dackel zum aggressiven Kampfhund abgerichtet werden. Zumindest gehe der jetzt vom Kabinett verabschiedete Gesetzentwurf in die richtige Richtung. Denn jetzt hätten die 28 Thüringer Tierheime die Möglichkeit, durch einen Wesenstest die Ungefährlichkeit eines dort aufgenommenen Kampfhundes nachzuweisen, so Fischer weiter. Damit könne dann nach bestandenem Test der betreffende Hund an einen neuen Besitzer vermittelt werden. Nach der bisherigen gesetzlichen Regelung sei das nicht möglich gewesen.