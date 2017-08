Nachdem in der Nacht zu Mittwoch der Koalitionsstreit zur Gebietsreform beigelegt wurde, hat die CDU angekündigt, die Landtagwahl 2019 zur Abstimmung über die Gebietsreform zu machen. "Rot-Rot-Grün gibt auf", sagte CDU-Landes- und Fraktionschef Mike Mohring in der Nacht zum Mittwoch. "Die Linkskoalition ist mit ihrem Vorhaben gescheitert, die Gebietsreform in dieser Wahlperiode ohne jede Rücksicht durchzupeitschen." Der neue Fahrplan bei der Gebietsreform sieht vor, dass zwar bis zur Landtagswahl die dafür wichtigen Gesetze stehen. In Kraft treten soll die Gebietsreform aber erst 2021, also nach der Wahl.