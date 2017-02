Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat dem neuen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier angesichts großer Herausforderungen eine glückliche Hand im Amt gewünscht. Ramelow gratulierte Steinmeier nach der Wahl am Sonntag und sprach gleichzeitig eine Einladung nach Thüringen aus. Die Linke-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow sagte, sie hoffe, Steinmeier verstehe sich als Präsident der Mehrheit aller Menschen in der Bundesrepublik. "Er hat die Chance, nach dem Polarisierer Gauck Menschen zu verbinden statt zu trennen", sagte sie.

Frank-Walter Steinmeier (rechts) wurde am Sonntag zum neuen Bundespräsidenten gewählt. Bildrechte: dpa

Thüringens SPD-Vorsitzender Andreas Bausewein sagte, Steinmeier genieße großes Vertrauen in der Bevölkerung. Er sei sicher, dass Steinmeier die in ihn gesetzten Hoffnungen hervorragend erfüllen werde. "Er wird mit der Kraft des Wortes und in persönlichen Kontakten mit den Menschen als 'Mutmacher' für diejenigen auftreten, die verunsichert sind und nach Orientierung suchen", sagte Bauswein.



Die Thüringer Grünen erwarten vom neuen Bundespräsidenten ein konsequentes Eintreten für den demokratischen Rechtsstaat und eine tolerante und offene Gesellschaft. Steinmeier genieße Ansehen im In- und Ausland, habe diplomatische Erfahrungen und einen klaren Standpunkt im Umgang mit Populisten, teilten die Landessprecher Stephanie Erben und Rainer Wernicke mit.