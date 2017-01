Matthias Hey, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

SPD-Chef und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel verzichtet auf die Kanzlerkandidatur. Nach MDR-Informationen will er stattdessen seinen parteiinternen Konkurrenten Martin Schulz dafür vorschlagen. Auch den Parteivorsitz will er abgeben. Das habe er am Nachmittag in der SPD-Fraktionssitzung bekannt gegeben.



Matthias Hey rechnet nach eigenen Angaben allerdings nicht damit, dass Gabriel tatsächlich auch den Parteivorsitz niederlegt. Offenbar sei Gabriel der Meinung, dass der Verzicht auf die Kanzlerkandidatur und ein Festhalten am Parteivorsitz nicht zusammenpassten. Dafür zolle er ihm allerhöchsten Respekt, sagte der SPD-Fraktionschef.



Dass jetzt womöglich der bisherige Europapolitiker Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidat antritt, hält Hey für eine gute Wahl. Schulz komme zwar von außen, sei aber immer eng mit der Partei in Kontakt gewesen. Außerdem habe er in der Partei einen großen Sympathiebonus - aber auch außerhalb der Partei komme er gut an.