Nach Ansicht des Landesrechnungshofes hat das Thüringer Wissenschaftsministerium in den vergangenen Jahren zu viele externe Gutachten vergeben. Wie aus einem noch nicht veröffentlichten Prüfbericht hervorgeht, stieg die Zahl der externen Beratungen im Wissenschaftsbereich von ehemals 15 im Jahr 2009 auf 65 im Jahr 2015. Die damit verbundenen Kosten versiebenfachten sich in dieser Zeit von 85.000 Euro auf rund 570.000 Euro. Der Bericht liegt MDR THÜRINGEN vor.

Intensiv geprüft wurden demnach 102 der insgesamt 220 extern vergebenen Aufträge im Wissenschaftsbereich. Laut Landesrechnungshof stieg der Beratungsbedarf besonders deutlich an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Häufig ging es dabei um steuerrechtliche Probleme. Aus Sicht der Prüfer ist auch unklar, warum bei Rechtsfragen trotz eigener Fachleute externer Sachverstand notwendig war. Der Landesrechnungshof kritisiert außerdem, wie die Aufträge vergeben wurden. Dass alle Richtlinien und Vorgaben beachtet wurden, "konnte bei den 102 geprüften Beratungsverfahren im Wissenschaftsbereich nur bei wenigen Einzelfällen festgestellt werden", heißt es in dem Bericht. In der überwiegenden Mehrheit (91 Prozent) seien die Aufträge überhaupt nicht ausgeschrieben, sondern direkt und freihändig vergeben worden. Bei einem Teil der Berateraufträge seien zudem keine schriftlichen Verträge vorgelegt worden.