In seiner Regierungserklärung zum Thüringen-Monitor stellte Ministerpräsident Bodo Ramelow am Dienstag eine andauernde Benachteiligung des Ostens Deutschlands im Vergleich zum Westen fest.

"Der Vergleich von Ost und West geht im Durchschnitt immer noch deutlich zu Ungunsten des Ostens aus", sagte Ramelow im Landtag. Dies zeige sich auch im Selbstverständnis der ostdeutschen Bürger. Die Unterschiede in den Einkommens- und Lebensverhältnissen zwischen Ost und West führten dazu, dass sich die Ostdeutschen als "Bürger zweiter Klasse" fühlen. Anlass für die Regierungserklärung war der jährlich erhobene Studie Thüringen Monitor 2017.

Soziologen der Friedrich-Schiller-Universität Jena legten den Thüringen Monitor 2017 Mitte Oktober vor. Die Studie untersucht im Auftrag der Landesregierung die politische Einstellung der Menschen im Freistaat. Die Wissenschaftler kamen in diesem Jahr zu widersprüchlichen Ergebnissen. So sei die Mehrheit der Befragten mit ihrem Lebensstandard zufrieden. Dennoch haben sie das Gefühl, als Ostdeutsche benachteiligt zu sein. "Dieses Phänomen erhält dadurch Brisanz, weil es möglicherweise auch einen Erklärungsansatz liefert für Rechtsextremismus, Neo-Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit", erklärte Ramelow. Der Thüringen-Monitor stellte auch große Vorbehalte gegenüber Fremden fest. Mehr als die Hälfte der Thüringer hat laut Studie Angst vor "Überfremdung".

Ramelow verteidigte die Flüchtlingspolitik der rot-rot-grünen Regierung. Die Hilfe für Bedürftige dürfe keiner "reinen Wirtschaftlichkeitsanalyse" unterzogen werden. Im Gegenteil, die Aufgenommenen würden die Gesellschaft "kulturell und wirtschaftlich bereichern". Thüringen brauche Zuwanderung, so Ramelow weiter Nach einer vorliegenden Prognose müsse Thüringen bis 2025 rund 210.000 Fach- und Arbeitskräfte ersetzen.



Auch zur aktuellen wirtschaftlichen Situation im Freistaat zog Ramelow Bilanz. Die Wirtschaft sei in den letzten sieben Jahren um 26 Prozent gewachsen und damit Spitzenreiter in den neuen Bundesländern. "Thüringen ist der Westen des Ostens", sagte Ramelow wörtlich.