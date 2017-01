Mehr als 20 der sogenannten Reichsbürger in Thüringen sind nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden bewaffnet. Das hat Innenstaatssekretär Udo Götze im Innenausschuss des Landtages ausgesagt.

"Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an. Im vergangenen Oktober war ein Polizist in Franken von einem "Reichsbürger" erschossen worden, als diesem seine Schusswaffen abgenommen werden sollten. Auch in Thüringen radikalisiert sich die Szene laut Verfassungsschutz. Zudem wachse die Zahl ständig.