Reichsbürger werden stärker kontrolliert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bei den 35 Waffenscheinen, die eingezogen werden sollen, handelt es sich in 26 Fällen und den sogenannten großen Waffenschein. In keinem der 35 Fälle sei jedoch bereits die Waffenbesitzkarte eingezogen worden, sagte das Innenministerium. Grund sei das komplizierte Verfahren. Der Waffenschein berechtigt nur zum Führen einer Waffe außerhalb der eigenen Wohnung, nicht aber zu deren Besitz. Die Waffenbesitzkarte hingegen ist eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz einer oder mehrerer Schusswaffen. In die Waffenbesitzkarte werden die Schusswaffen eingetragen, die der Karteninhaber besitzen darf.



Nach einem Erlass von Innenminister Holger Poppenhäger (SPD) vom Oktober 2016 erfüllen Reichsbürger nicht die notwendige Zuverlässigkeit für den Besitz von Waffen. Der Thüringer Verfassungsschutz arbeitet mit den Waffenbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte zusammen, um herauszufinden, inwiefern Extremisten Zugang zu Waffen haben.