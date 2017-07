Die Diskussion um Rettungsgassen war nach dem jüngsten Busunglück auf der A9 in Franken mit 18 Toten neu entbrannt. Große Einsatzfahrzeuge kamen nur langsam zur Unglücksstelle, da Autofahrer nicht ausreichend Platz gelassen hatten. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte daraufhin deutlich höhere Bußgelder angekündigt. Wenn Autofahrer keine Rettungsgasse bilden, sollen dafür demnach künftig 200 statt bisher 20 Euro Bußgeld fällig werden. Werden Rettungskräfte zusätzlich behindert, sollen 240 Euro fällig werden plus zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot verhängt werden. Über Dobrindts Pläne soll der Bundesrat am 22. September entscheiden.