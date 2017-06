Thüringen hat sich bei der Gewinnung von juristischem Nachwuchs für die Justiz ins Hintertreffen gebracht. Das beklagt der Präsident des Thüringer Oberlandesgerichts (OLG) in Jena, Stefan Kaufmann. Er rechnete vor, dass zum Einstellungstermin 2. Mai nur noch 27 Referendare eingestellt werden konnten, weil nicht mehr Bewerbungen vorlagen. Früher seien es mitunter mehr als 100 gewesen. Ursache für den Bewerberschwund ist nach Ansicht Kaufmanns, dass Rechtsreferendare in Thüringen seit einem reichlichen Jahr keine Beamte auf Widerruf mehr sind, sondern angestellt. Dadurch hätten Rechtsreferendare pro Monat 400 bis 600 weniger in der Tasche. Viele müssten sich einen Nebenverdienst suchen. "Wer aber als Referendar in ein anderes Land geht, kommt meistens nicht nach Thüringen zurück."

Justiz in Thüringen: Hier Richter in einem Revisionsverfahren am Landgericht Erfurt. Bildrechte: MDR/Cornelia Hartmann

Auch im Wettbewerb um fertig ausgebildete Juristen kann Thüringen nach Darstellung Kaufmanns finanziell nicht mithalten. Großkanzleien etwa in Hamburg, Berlin und Frankfurt am Main zahlten bis zu 140.000 Euro Einstiegsgehalt im Jahr. Das sei das Dreifache dessen, was ein junger Richter in Thüringen bekomme. Zudem habe vor allem das Nachbarbundesland Bayern Thüringen schon manchen jungen Juristen weggeschnappt. "Bayern zahlt einfach deutlich höhere Richtergehälter."



Der gesunkenen Bewerberzahl steht nach Angaben Kaufmanns ein immenser Bedarf gegenüber, den es so auch in den anderen neuen Bundesländern gibt: In den kommenden Jahren gingen zahlreiche Richter und Staatsanwälte in den Ruhestand, die Anfang der 1990-er Jahre eingestellt worden waren. Allein in den kommenden 15 Jahren müssten in Thüringen rund 350 von derzeit 430 Richterstellen in der ordentlichen Gerichtsbarkeit neu besetzt werden. Der OLG-Präsident befürchtet, dass die Thüringer Justiz in Zukunft verstärkt auf Juristen mit schlechteren Prüfungsleistungen zurückgreifen muss. Ansonsten bleibe nur die Hoffnung auf Rückkehrer aus anderen Bundesländern und auf Anwälte, die auf die Richterbank wechseln wollen.