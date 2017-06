Die Veranstalter des für Anfang Juli geplanten Neonazi-Konzerts "Rock für Deutschland" lassen die Behörden im Unklaren über den Veranstaltungsort. Das Landratsamt Hildburghausen teilte mit, die Veranstaltung sei mit 800 Teilnehmern in Themar angemeldet. Dagegen sagte ein Vertreter der Stadt Gera MDR THÜRINGEN, das "Rock für Deutschland"-Festival sei mit 1.200 Teilnehmern auf einem Parkplatz am Hofwiesenpark in Gera angemeldet worden. Es habe mehrere Kooperationsgespräche mit den Anmeldern gegeben. Es sei bekannt, dass die Veranstaltung auch im Landkreis Hildburghausen angemeldet sei. Die Entscheidung, wo die Versammlung stattfindet, könne der Anmelder bis unmittelbar vor Versammlungsbeginn treffen. "Rock für Deutschland" 2014 in Gera. Bildrechte: dpa

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, die Polizei bereite sich auf den Einsatz vor. Das Ministerium gehe davon aus, dass letztendlich nur eine der Veranstaltungen auch stattfindet. An welchem Ort dies sei, habe keine gravierenden Auswirkungen auf den Polizeieinsatz. Das sogenannte "Rock für Deutschland"-Festival hatte von 2003 bis 2014 jedes Jahr in Gera stattgefunden. In den vergangenen zwei Jahren war es ausgefallen.

Proteste werden erschwert

Stefan Heerdegen von der Thüringer Initiative Mobit gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus sagte, mehrfache Anmeldungen erschwerten die Vorbereitung von Gegenprotesten. "Für diejenigen Aktiven, die neonazistische Großveranstaltungen nicht unwidersprochen lassen wollen, bedeuten mehrfache Anmeldungen eine Ungewissheit und ein Problem in der Mobilisierung." Die jährlich drei bis fünf dieser Großveranstaltungen in Thüringen seien für die Neonazi-Veranstalter mit einem hohen finanziellen und organisatorischen Aufwand verbunden. "Um das Stattfinden abzusichern, vergrößern Anmeldungen an verschiedenen Orten die Chance auf tatsächliche Durchführung", sagte Heerdegen.

Einer ähnlichen rechtsextremen Veranstaltung Mitte Juli in Hildburghausen hat die Versammlungsbehörde den Versammlungscharakter abgesprochen. Neonazi-Konzerte wurden in der Vergangenheit in Thüringen als politische Versammlungen angemeldet, geschützt durch das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit.