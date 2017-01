Chris Ensminger Bildrechte: dpa

Die Präsidentin des Vereins, Astrid Kollmar, sagte, "wir bedanken uns bei Steven Esterkamp und besonders bei Chris Ensminger für die engagierte Arbeit in den vergangenen dreieinhalb Jahren. Er hat einen großen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung der BiG-Organisation in dieser Zeit". Über die Gründe des Trainerwechsels schwieg der Verein in seiner Mitteilung. Allerdings führten die Rockets-Verantwortlichen auf ihrer Facebook-Seite "sportliche Gründe" an.



Aktuell rangieren die Rockets auf dem siebten Tabellenplatz der ProA mit einer ausgeglichenen Bilanz von zehn Siegen und zehn Niederlagen. Damit ist auch der Einzug in die Playoffs gefährdet - nur die ersten acht Teams qualifizieren sich am Ende der regulären Spielzeit für die Finalrunde. Die Gothaer hatten sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden zwei Jahren in die erste Bundesliga aufzusteigen.