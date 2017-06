Noch vor den Sommerferien will die Thüringer Landesregierung bekannt geben, ob Linke-Bildungsministerin Birgit Klaubert ihr Amt aus Gesundheitsgründen niederlegt. Das hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bei der Halbzeitbilanz der Regierung am Dienstag mitgeteilt. Ramelow sagt, er wolle mit Klaubert sprechen. Die 62jährige habe eine Viruserkrankung überstanden, sei aber körperlich noch geschwächt. Seit Ende Januar führt Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) ihre Amtsgeschäfte.

Finanzministerin Heike Taubert (SPD), Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne), von links nach rechts Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel

Ramelow zog nach der ersten Hälfte der Amtszeit eine positive Bilanz Die Koalition habe in den vergangenen zweieinhalb Jahren ihre Handlungsfähigkeit bewiesen und unter anderem die Flüchtlingswelle im Jahr 2015 gemeistert. Laut Finanzministerin Heike Taubert (SPD) ist die rot-rot-grüne Landesregierung die erste, die keine neuen Kredite aufgenommen habe. Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) verwies auf Erfolge beim Klima- und Gewässerschutz.



Nach Angaben von Ramelow blickt die Landesregierung zudem dem Urteil des Verfassungsgerichtes zur Gebietsreform gelassen entgegen. Gewinner werde auf jeden Fall am Ende der Rechtsstaat sein. Es mache keinen Sinn, darüber zu fabulieren, was sein könnte, wenn das Gericht das Vorschaltgesetz zur Gebietsreform für verfassungswidrig erkläre, so Ramelow.



Die CDU-Landtagsfraktion hatte das Gesetz wegen zu wenig Anhörungsmöglichkeiten des Landtags vor Gericht angegriffen. Am Freitag will der Verfassungsgerichthof überraschend schnell eine Entscheidung verkünden, nachdem die mündliche Verhandlung noch nicht einmal zwei Wochen zurückliegt. Das Gesetz legt vor allem Mindestgrößen für Kommunen fest, wie 130.000 Einwohner für Kreise, 100.000 Einwohner für kreisfreie Städte oder 6.000 Einwohner für Gemeinde.