Immer mehr Thüringer werden durch überteuerte Schlüsseldienste über den Tisch gezogen. Wie die Landespolizeidirektion MDR THÜRINGEN mitteilte, sind allein seit Anfang April in Erfurt, Jena und Weimar rund zehn Strafanzeigen wegen Betrugs und Wucher gestellt worden - deutlich mehr als in den Vormonaten. Alle Betroffenen hatten sich aus ihrer Wohnung ausgesperrt und einen Schlüsseldienst beauftragt. Für das Öffnen der Türen wurden nach Polizeiangaben Preise zwischen 400 und 1.000 Euro verlangt.

Ausschließen oder Schlüssel verlieren kann teuer werden. Doch der Preis hat Grenzen. Bildrechte: ddp

Nach Angaben der Verbraucherzentrale Thüringen sind maximal rund 150 Euro gerechtfertigt - einschließlich Anfahrt und Nachtzuschlag. Den angemessenen Preis zu ermitteln, ist für Verbraucher jedoch schwierig. Nach Angaben von "Stiftung Warentest" geht die Rechtsprechung bei einer gewöhnlichen Türöffnung - an Werktagen zur üblichen Geschäftszeit - von rund 100 Euro aus. Am Telefon verweigerten viele Dienste die Auskunft.



Nach einer groben Richtlinie des Bundesverbands Metall darf der Schlüsseldienst für einen Einsatz zu normalen Tageszeiten mit einer Dauer von 15 Minuten inklusive Fahrtkosten und Umsatzsteuer rund 150 Euro verlangen. Abends und an Samstagen dürfen es dann auch ca. 200 Euro sein, an Sonn- und Feiertagen sogar 250 Euro. Wenn es nicht nur um eine Türöffnung geht, sondern auch ein Schloss ausgetauscht werden muss, kann es noch teurer werden.