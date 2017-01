Wintereinbruch Unfälle durch Schnee und Glätte in Thüringen

Bei Schnee und Eisglätte ist es auf den Autobahnen bei Erfurt und am Hermsdorfer Kreuz am Donnerstagmorgen zu mehreren Unfällen gekommen. Auf der A4 bei Erfurt stießen in Richtung Frankfurt am Main ein Auto und ein Transporter zusammen. Auch ein Lastwagen wurde in den Unfall nahe der Abfahrt Erfurt-West verwickelt. In dem Transporter waren neun Personen unterwegs, in dem anderen Wagen befanden sich zwei Personen. Nach Auskunft der Feuerwehr wurden alle verletzt - wie schwer, ist noch unklar. Der Lasterfahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, doch der Dieseltank des Lasters wurde aufgerissen. Die Vollsperrung der A4 wird voraussichtlich einige Zeit dauern.

In der Nacht gab es in weiten Teilen Thüringens Neuschnee. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner Auch am Hermsdorfer Kreuz ereigneten sich mehrere Unfälle. Nach Angaben der Autobahnpolizei wurde deswegen eine Fahrbahn der A9 in Richtung Berlin gesperrt. Bei dem Unfall gab es einen Verletzten. Darüber hinaus wurden der Autobahnpolizei weitere Zusammenstöße rund um das Hermsdorfer Kreuz gemeldet. Man habe allerdings noch keinen genauen Überblick, da einige Unfälle doppelt gemeldet wurden, hieß es. In Osttthüringen kommt es sowohl auf der A4 als auch auf der A9 zu Staus und Behinderungen.