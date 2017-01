Die weißen Flocken lassen gleichzeitig die Herzen von Wintersportlern höher schlagen: Der Schneefall macht erstmals in diesem Winter Skilanglauf im Thüringer Wald möglich. Nach Angaben des Regionalverbunds sind in Oberhof 20 Kilometer Loipen und Skiwanderwege präpariert, in Schmiedefeld am Rennsteig ist Skilanglauf auf dem Rundkurs um den Sportplatz möglich. Für alpine Skifahrer sind die Arenen in Steinach und Heubach geöffnet, der Fallbachhang in Oberhof soll am Donnerstag folgen. Am Ersteberg in Masserberg könnte die alpine Skisaison am Freitag beginnen.