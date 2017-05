Der Prozess gegen den Thüringer Ex-Staatskanzleichef Jürgen Schöning ist am Mittwoch gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt worden. Schöning muss 15.000 Euro bezahlen, das Geld geht an das Kinderhospiz Tambach-Dietharz.



Für den früheren Politiker ist die Zahlung kein Schuldeingeständnis. Es sei ihm lediglich um ein rasches Ende des Verfahrens gegangen, so Schöning. Ihm wurde vorgeworfen, den Freistaat um 92.000 Euro betrogen zu haben. Dabei ging es um Ruhestandsbezüge aus seiner Zeit als Beamter des Landes Schleswig-Holstein. Das Geld hätte mit seinen Bezügen als Chef der Thüringer Staatskanzlei verrechnet werden müssen.