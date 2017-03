Nach knapp fünf Jahren löst das Land Thüringen sein Spendenkonto wieder auf. Uwe Büchner, Pressesprecher des Thüringer Finanzministeriums, sagte, "im Grunde genommen wird das Konto nicht mehr genutzt". Zwei regelmäßige Einzahler gebe es noch, doch denen gehe es wohl weniger um den Schuldenabbau in Thüringen, als vielmehr um politische Botschaften. "Acht Cent in mehreren Tranchen wurden im Januar 2017 überwiesen. Und jedes Mal haben die Spender im Feld 'Verwendungszweck' ihren Unmut über diese Form der Schuldentilgung Ausdruck verliehen."

Das erzeugte seinerseits Unmut - in der Ministerialverwaltung. Ende des Jahres soll das Konto aufgelöst werden. Es wäre das Ende einer großen liberalen Idee. Denn es war die Landtagsfraktion der FDP, die vor sechs Jahren massiv für die Einrichtung einer Bankverbindung zur Reduzierung der Thüringer Staatsschulden geworben hatte. Die Pläne waren ambitioniert. Marius Müller Westernhagen sollte angeschrieben werden, führte Fraktionschef Uwe Barth in der parlamentarischen Beratung aus. Oder einige Industrielle mit dickem Portemonnaie, die zuvor die Höhe der Staatsverschuldung öffentlich gegeißelt hatten.

Finanzministerin Taubert: Viel Geld kam nicht in die Kasse. Bildrechte: dpa

Zwar kam der Antrag der kleinen Oppositionstruppe nicht durch, weil die Regierungskoalition aus CDU und SPD entsprechend der parlamentarischen Usancen einen fast gleichlautenden Gesetzentwurf einreichten und den ihrigen beschlossen - im Ergebnis war es dasselbe. Seit Januar 2012 steht Konto Nummer DE67 8200 0000 0082 0015 53 bei der Bundesbank (BIC MARKDEF1820) all jenen offen, die Thüringens Staatsschulden per Privatinitiative reduzieren wollen.



Nun also das Aus. Finanzministerin Heike Taubert (SPD) - an sich eine Freundin des Schuldenabbaus - wird die Bankverbindung schlicht zu teuer. Denn jede Cent-Überweisung koste Verwaltungskraft. "Die Landeshauptkasse muss die Einzahlungen zunächst unter Verwahrung buchen, jeweils zum Monatsende im Haushaltsplan vereinnahmen, pro Einzahlung muss jeweils ein Beleg erfasst und freigeben werden", erläutert die Ministerin. "Zusätzlich ist nach der Landeshaushaltsordnung zum Nachweis des Bestandes ein Kontogegenbuch zu führen."