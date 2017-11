Schulessen Thüringer Schüler bekommen zu viel Fleisch

Womöglich liegt es an der Thüringer Küche: Viermal in der Woche wird an Thüringer Schulen im Schnitt Fleisch aufgetischt. Zu viel, meinen Ernährungsexperten und fordern ein Umdenken. Es gibt aber noch mehr Kritik.