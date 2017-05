In Thüringen hat sich die Zahl der Schulverweigerer seit 2010 fast verdoppelt. Wie aus einer MDR THÜRINGEN vorliegenden Antwort des Bildungsministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor geht, fehlten im Schuljahr 2010/11 rund 620 Schüler über eine Zeitraum von 21 und mehr Tagen unentschuldigt. Im Schuljahr 2015/16 waren es bereits mehr als 1.130 Schüler. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen blieben im vergangenen Schuljahr dabei einer Regelschule fern, aber auch die Grundschulen zählten bereits fast 200 Kinder, die beständig fehlten. An den Förderschulen waren es rund 170 Schüler. Insgesamt besuchten im Schuljahr etwas mehr als 187.166 Kinder die Thüringer Schulen.

Einige Kinder fehlen schon in der Grundschule regelmäßig. Bildrechte: ddp

Das Ministerium setze deshalb auf verstärkte Prävention sowie auf Projekte, die Kontakte zu Schulverweigerern fördern, um sie zurück an die Schulen zu bringen. Außerdem sind mehr als 300 Schulsozialarbeiter auch mit diesem Problem beschäftigt.



Darüber hinaus drohen nicht nur Schulschwänzern, sondern auch deren Eltern Ordnungswidrigkeitsverfahren und Bußgelder. Nach Angaben des Ministeriums soll in der Regel nach elf unentschuldigten Fehltagen das Ordnungsamt eingeschaltet werden. Möglich ist auch, dass Dauerschwänzer dann zur Schule gebracht werden. Ein Weg, Schulverweigerer wieder für den Unterricht zu gewinnen, ist aus Sicht des Bildungsexperten Torsten Wolf (Die Linke) die sogenannte Praxisklasse. "In kleinen Gruppen mit viel praxisorientiertem Unterricht können die Jugendlichen wieder Erfolge und Sinn im Lernen erleben", sagte Wolf MDR THÜRINGEN. Wolf fordert deshalb, das praxisorientierte Lernen in Thüringen flächendeckend auszubauen. Zudem soll laut Wolf auch die Schulsozialarbeit gestärkt werden.