Anfang Februar in Arnstadt. Riesige Laster mit drei Tankbehältern machen sich mitten in der Nacht auf den Weg. Start ist die CHEMA Prozess- und Systemtechnik, die für einen Kunden in Mexiko Teile gebaut hat. Nun sollen sie auf Schwerlasttransporten in Richtung Norden zur Landesgrenze gebracht werden. 180 Tonnen aus Eisen und Stahl müssen in Schrittgeschwindigkeit sich auf den Weg machen. Mit dabei, die Polizei, die mit eigenen Fahrzeugen und Blaulicht das Ganze absichern soll.

Für die Beamten ist das inzwischen Routine. Denn aus Thüringen und durch Thüringen fahren seit Jahren Tausende von Schwerlasttransporten, die durch die Polizei begleitet werden müssen. Allein in den vergangenen fünf Jahren waren es rund 11.700, teilte das Innenministerium mit. Schwerpunkt ist der Raum Erfurt. Hier müssen die Beamten am häufigsten ausrücken. Und seit Jahren gibt es deshalb die immer gleiche Debatte: Muss die Polizei das machen, oder kann sie für andere Einsätze von dieser Aufgabe entlastet werden?

Schwerlasttransporte sind eine logistische Herausforderung. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß Nun könnte ein entsprechender Pilotversuch einen Schritt in Richtung "Entlastung" bedeuten. Demnach gibt es seit einigen Monaten intensive Beratungen zwischen dem Verkehrs- und Innenministerium. Laut internen Papieren, die MDR THÜRINGEN vorliegen, sprechen sich Ministeriumsexperten für einen Modellversuch auf dem Thüringer Abschnitt der A9 aus. Ihr Vorschlag: Zwischen Sachsen-Anhalt und Bayern dürfen Schwerlasttransporte ohne Polizeibegleitung fahren. Abgesichert würden diese Transporte durch sogenannte Verwaltungshelfer. Diese sitzen in den Begleitfahrzeuge privater Sicherheitsfirmen. Der Hintergrund für die Thüringer Pläne ist ein Pilotprojekt in Bayern, das seit Anfang dieses Jahres läuft. Dort dürfen auf der A9 zwischen der AS München-Frankfurter Ring und der Thüringer Landesgrenze Schwerlasttransporte ohne Polizeibegleitung fahren. Bisher, so das bayrisches Verkehrsministerium, laufe der Versuch gut. Es habe weder Unfälle noch andere Probleme gegeben.

Verwaltungshelfer sind aber keine Polizisten

In Thüringen sind diese Überlegungen noch Theorie. Doch die Praxis könnte ungleich schwieriger werden. Denn diese Verwaltungshelfer sind keine Polizisten. Deshalb dürfen sie nur die Vorgaben der Straßenverkehrsbehörden von Land und Kommunen umsetzen. Sobald auf dem Transport etwas von diesen Plänen abweicht, müssen sie doch die Polizei holen. Beispielsweise, wenn durch einen Unfall oder eine Baustelle die vorgegebene Route abweicht oder in anderer Form in den Straßenverkehr eingegriffen werden muss.

Das weiß auch Thüringens Innenminister Holger Poppenhäger (SPD). In der letzten Sitzung des Innenausschusses machte er auf das rechtliche Problem aufmerksam. Laut internem Protokoll der nichtöffentlichen Sitzung erklärte er, dass eben bei "nichtplanbaren Verkehrsmaßnahmen bei der Begleitung von Großraum- und Schwertransporten hoheitliche Entscheidungen vor Ort nur durch die Polizei getroffen werden dürfen".