Jeweils am Samstagabend ab 19 Uhr, verwandeln sich diese fünf Thüringer Orte in einen Open-Air-Ballsaal. Eine attraktive Show, eine schicke Bühne mit professioneller Bild- und Tontechnik, eine große LED-Leinwand, ein geschmückter Veranstaltungsplatz mit Tanzfläche und fast 1000 Sitzplätzen garantieren niveauvolle Veranstaltungen. Die Pallas Show Band, ein Orchester der deutschen Spitzenklasse, in "7-Mann- und 2-Damen-Besetzung", sorgt dafür, dass die Gäste Ihrer Tanzlust freien Lauf lassen können. Benno und Lukas alias "Twin Spin" setzen mit ihrer Show die Gesetze der Schwerkraft scheinbar völlig außer Kraft, während "Tante Luise und Herr Kurt" mit skurriler Akrobatik und antiker Funktionsunterwäsche begeistern. Der Eintritt bei allen MDR THÜRINGEN-Sommernachtsbällen ist - wie immer - frei.