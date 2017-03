Am Start sollten Sie eine Startkarte abholen und am Ziel den Gewinnabschnitt in die große Lostrommel einwerfen. Und ganz wichtig: Am Ostermontag MDR THÜRINGEN - Das Radio hören! Zwischen 10 und 11 Uhr wird dann eine exklusive 8-tägige Wanderreise für zwei Personen verlost. Die Gewinner reisen per Bahn 1. Klasse zum Abflughafen, fliegen auf die grüne Insel Korfu, wohnen in einem der besten Hotels der Insel mit Halbpension und lernen bei Ausflüge mit qualifizierter Reiseleitung die reizvollsten Landschaften Korfus kennen.