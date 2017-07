Thüringen gehen die Plätze für Sicherungsverwahrte aus. Bildrechte: dpa

Seit dem Jahr 2007 haben Thüringer Gerichte insgesamt 20 Mal Sicherungsverwahrung von Tätern angeordnet. Die allerdings verbüßen - mit einer Ausnahme - derzeit noch ihre Haft im regulären Strafvollzug. Denn angeordnet wird eine Sicherungsverwahrung für Gewalttäter immer erst für die Zeit, nachdem sie ihre Strafhaft abgesessen haben. In den kommenden Jahren werden also weitere Plätze benötigt werden. Im Thüringer Justizministerium zeigt man sich dennoch überzeugt davon, dass die Haftplätze auch auf lange Sicht ausreichen werden, so ein Behördensprecher. Eine Begründung nannte er nicht.