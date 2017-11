Die Abgeordneten wiesen darauf hin, dass nicht nur 700 Arbeitsplätze in Erfurt, sondern auch 700 weitere bei Zulieferern in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt auf dem Spiel stünden, würde Siemens das Werk tatsächlich verkaufen oder sogar schließen. Dem Konzern wurde in der Debatte außerdem ein schlechter Stil vorgeworfen. Über eine Manager-Zeitschrift seien die Pläne vor zwei Wochen bekannt geworden. Dabei hatte sich der Konzern noch in seinem Strategiepapier "Vision 2020" zu dem Werk bekannt.

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) Bildrechte: dpa

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) kündigte an, alles erdenklich Mögliche zu tun, um das Werk in seiner jetzigen Form zu erhalten. Tiefensee räumte ein, dass sich die Gegebenheiten in den vergangenen Jahren geändert hätten. Der Markt für Gasturbinen breche Schritt für Schritt zusammen, die Preise seien im freien Fall. Der Grüne-Abgeordnete Olaf Müller verlangte von der Siemens-Konzernleitung, sich endlich den Fragen der Beschäftigten zu stellen.



Die AfD machte dafür auch die Energiewende der Bundesregierung verantwortlich. Die Fraktion ihrerseits hatte ein anderes Thema für ihre aktuelle Stunde gewählt: Das Schicksal der sogenannten "Pfefferminzbahn", die ab Dezember teilweise stillgelegt werden soll. AfD-Abgeordnete warfen der Landesregierung in der Debatte "Kahlschlag am ländlichen Raum" vor.



Nach Medienberichten ist das Erfurter Generatorenwerk von Umstrukturierungen mit Verkäufen und Stilllegungen in der Kraftwerkssparte von Siemens betroffen. Das Unternehmen hat Verkaufspläne für das Werk bisher nicht bestätigt.