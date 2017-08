Arnstadt Land will sich nicht an Solarworld beteiligen

Das Land Thüringen will sich an einer Transfergesellschaft für Beschäftigte des insolventen Solartechnik-Herstellers Solarworld nicht beteiligen. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sagte, eine solche Gesellschaft sei ein Instrument der Bundesarbeitsagentur auf Antrag des Insolvenzverwalters. Eine Transfergesellschaft sei dennoch wichtig, sagte Tiefensee. Mit ihr könne den Beschäftigten ein Übergang in andere Unternehmen ermöglicht werden. Auch in Sachsen wird nach Regierungsangaben nicht vom Land eingegriffen.

Zeitung: Asbeck mit besten Chancen

Ins Gespräch gekommen war die Transfergesellschaft durch Insolvenzverwalter Horst Piepenburg. Demnach will bei dem insolventen Solartechnik-Hersteller mit Sitz in Bonn eine Investorengruppe einsteigen. Details wollte der Insolvenzverwalter zuletzt nicht nennen. Wie die Ostthüringer Zeitung in ihrer Freitagsausgabe berichtete, handelt es sich dabei um den Solarworld-Chef Frank Asbeck selbst. Er wolle zusammen mit Investoren aus Katar das Unternehmen fortführen. Laut Zeitung werden andere Angebote offenbar nicht mehr berücksichtigt.

Piepenburg sagte zuletzt, durch die Übernahme der Investorengruppe könnten 450 Arbeitsplätze gerettet werden - rund ein Viertel der Beschäftigten. 1.200 Mitarbeiter sollen von einer Transfergesellschaft übernommen und von dort aus so schnell wie möglich in neue Jobs vermittelt werden. Im Werk in Arnstadt gibt es derzeit noch rund 700 Beschäftigte. Wer sich hinter der Investorengruppe verbirgt, hatte er noch nicht gesagt.

Niederländisches Unternehmen wohl chancenlos

Neben der Investorengruppe fiel am Mittwoch der Name eines weiteren Bewerbers. Nachdem das offizielle Insolvenzverfahren am 1. August eröffnet wurde, bekundete die niederländische Unternehmensgruppe Prisma Systems B.V. Interesse. Die Firma versprach, einen Großteil der Arbeitsplätze erhalten zu wollen. Im Betriebsrat und von der Thüringer Linken wurden daraufhin Stimmen laut, das Angebot zu prüfen. Allerdings scheinen die Niederländer in den Planungen keine Rolle mehr zu spielen. Ein Solarworld-Sprecher, der auch Insolvenzverwalter Piepenburg vertritt, sagte der Zeitung, "Unternehmen, die nicht zum Zuge kämen und dies nun kundtäten, hätten sich entweder nicht ernsthaft in den Investorenprozess eingebracht oder hielten sich nicht an die Vertraulichkeitsvereinbarungen".

