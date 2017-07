Angesprochen auf denkbare unionsgeführte Regierungskoalitionen auf Bundesebene, hält der CDU-Politiker eine Beteiligung der Grünen für unwahrscheinlich. Schwarz-Grün sei unrealistisch, das gäben die Mehrheiten so einfach nicht her, sagte Mohring. Und ob man eine so genannte Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen der "Bundesrepublik zumuten sollte, muss man in Ruhe betrachten". Eine Vierer-Koalition sei einfach noch anstrengender. "Wir sehen ja in Thüringen, wie eine Dreier-Koalition schon nicht richtig funktioniert, wie sie sich nicht einig sind, wie sie Augenhöhe behaupten und sich dann nur gegenseitig misstrauen".



Mohring sagte, er finde gut, dass in einigen Ländern auf das Jamaika-Modell gesetzt werde, aber nun müsse dort erstmal bewiesen werde, dass es "auch funktioniert in der Praxis". Er rechnet deshalb nach der Bundestagswahl eher mit einem schwarz-gelben Bündnis zwischen Union und FDP oder mit einer Neuauflage der Großen Koalition mit der SPD. Er glaube, wenn eine Koalition mit der FDP möglich ist, "greifen wir danach". Aber auch die Große Koalition mit der SPD "hat gute Arbeit geleistet", so dass "nichts dagegen sprechen würde, sie fortzusetzen".