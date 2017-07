In Sondershausen ermittelt die Polizei gegen etwa 20 Deutsche und zwäöf Asylbewerber wegen Landfriedensbruchs. Nach Angaben der Polizeiinspektion Kyffhäuser waren in der Nacht von Freitag zum Samstag beide Gruppen wiederholt aufeinander losgegangen. Ausgangspunkt war offenbar ein Streit zwischen zwei Deutschen und drei Asylbewerbern in einem Supermarkt. Daraus entwickelte sich eine handfeste Schlägerei.

Lage war kaum unter Kontrolle zu bringen

Etwa 90 Minuten später trafen beide Gruppen, die inzwischen deutlich angewachsen waren, im Bereich der Hauptstraße erneut aufeinander. Sie gingen lautstark aufeinander los. Bierflaschen flogen. Die Polizei musste Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen, um die Männer voneinander zu trennen. Messer wurden sichergestellt.

Polizei sucht Tatverdächtige

Polizei musste Verstärkung anfordern Bildrechte: IMAGO Damit war die Schlägerei noch nicht vorbei. In der aufgeheizten Stimmung gingen beide Lager erneut aufeinander los. Die Beteiligten beschimpften sich, warfen Flaschen aufeinander und versuchten, sich gegenseitig zu treten. Erst als Unterstützung durch andere Polizeiinspektionen eintraf, konnten die Beamten die Lage vollständig beruhigen.



Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale konnten bisher neun Männer zwischen 15 und 26 Jahren aus der Gruppe der Asylbewerber identifiziert werden. Auch acht Tatverdächtige zwischen 26 und 46 Jahren aus der Gruppe der Deutschen wurden laut Polizei identifiziert: sechs Männer und zwei Frauen. Die Aufarbeitung des Vorfalls werde einige Zeit in Anspruch nehmen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Polizeiinspektion Kyffhäuser bittet nun Zeugen, die das Geschehen am Freitagabend möglicherweise aus der Ferne beobachtet haben, sich zu melden.

Weitere Schlägerei am Samstag

Am Samstag wurde es für die Polizei selbst brenzlig. Laut Polizeibericht drängten sich etwa 15 Personen um ein Polizeiauto, als die Beamten einen Asylbewerber festnehmen wollten. Der soll zuvor bei einer Schlägerei mit zwei Einheimischen einen Schlagring benutzt haben. Als er festgenommen werden sollte, bedrängten seine Unterstützer die Polizei und traten auf die Beamten ein. Erneut musste Pfefferspray eingesetzt werden. Zudem wurden Polizeibeamte aus Nordhausen und dem Unstrut-Hainich-Kreis nach Sondershausen beordert. Ernsthaft verletzt wurde am Ende niemand.

Vor dem Hintergrund, dass hier im Anfangsstadium lediglich zwei Beamte einer aggressiven, gewaltbereiten und respektlosen Menge gegenüberstanden, kann man von Glück reden, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Polizeiinspektion Kyffhäuser

Der Ordnungsamtsleiter von Sondershausen hat inzwischen die Landesregierung um Unterstützung gebeten. Es gebe nicht nur Probleme mit Gruppen jugendlicher Asylbewerbern. Auch deutsche Jugendliche seien zunehmend gereizt, sagte Stefan Schard MDR THÜRINGEN. Dadurch würde es häufiger brutale Zwischenfälle geben. "Wir brauchen mehr Polizei", so der Behördenchef. Das Ordnungsamt alleine könne die Probleme nicht lösen. Er verweist darauf, dass Jugendliche immer öfter in größeren Gruppen auftreten. Schard kritisierte auch, dass viele junge Asylbewerber in einem zentralen Heim untergebracht seien.

