Landtagsabgeordnete Marion Rosin wechselt von der SPD zur CDU und damit von der Koalition in die Opposition. Bildrechte: MDR/ Holger John

Thüringer Landtag SPD-Abgeordnete Marion Rosin wechselt in die CDU-Fraktion

Vermutlich noch am Mittwoch wird die Landtagsabgeordnete Marion Rosin die SPD verlassen und in die CDU-Fraktion wechseln. Sie selbst war am Dienstag nicht für eine Stellungnahme erreichbar, aber Unionskreise bestätigten die Personalie. Die politischen Folgen dieses Übertritts wären gravierend.

von Matthias Thüsing