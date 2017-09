Die Thüringer Linken haben sich beim Wahlkampfabschluss ihrer Partei auf dem Erfurter Anger für mehr soziale Gerechtigkeit ausgesprochen. Ralf Lenkert von den Linken machte sich vor allem dafür stark, die Armut im Land zu bekämpfen. Wie sehr die Themen Kinderarmut, soziale Absicherung und Anhebung des Mindestlohns in der nächsten Legislaturperiode angegangen würden, hänge vom Ergebnis der Linken am Sonntag ab. Martina Renner, Spitzenkandidatin der Linken für die Bundestagswahl, sagte, ihre Partei wolle die dritte Kraft im Bundestag werden. Es sei für das politische Klima im Land entscheidend, ob die Oppositon für Druck von Links stehe oder für einen Rechtsruck. Ministerpräsident Bodo Ramelow sagte, er würde ein rot-rot-grünes Bündnis wie in Thüringen begrüßen, allerdings sehe es momentan nicht danach aus. Er wünsche sich vor allem, dass viele Bundesbürger zur Wahl gehen und dass man nach der Wahl schnell zu klaren Verhältnissen komme.