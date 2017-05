Die Thüringer SPD trauert um Hans-Jürgen Döring. Wie die Partei am Montag in Erfurt mitteilte, starb der langjährige Landtagsabgeordnete am Samstagabend im Alter von 65 Jahren plötzlich und unerwartet.

Die SPD verliere einen hoch gebildeten und feinsinnigen Geist, der die Parteiarbeit maßgeblich geprägt und beeinflusst habe, hieß es in einer Mitteilung. Döring war 1990 in den ersten Thüringer Landtag gewählt worden und gehörte ihm bis 2014 an. In dieser Zeit war er bildungs- und kulturpolitischer Sprecher der Fraktion und setzte sich vor allem für die Aufarbeitung des SED-Unrechts ein. Nach seinem Ausscheiden aus dem Thüringer Landtag sei er für sein Engagement und Schaffen in Lyrik und Kunst über die Landesgrenzen hinaus bekannt gewesen.