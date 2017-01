Die drei Spezialgymnasien für Mathematik und Naturwissenschaften in Thüringen suchen neue Schüler. Die Nachfrage nach den landesweit 120 Plätzen hat den Einrichtungen zufolge spürbar nachgelassen.

Die Schüler lernen in Spezialklassen und wohnen zum Teil in Internaten, die den Gymnasien angeschlossen sind. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ein möglicher Grund für seit Jahren sinkende Bewerberzahlen: Thüringens Gymnasien wollten leistungsstarke Schüler lieber selbst ausbilden und nicht abgeben, sagte der stellvertretende Schulleiters des Goethegymnasiums in Ilmenau, Robby Krämer. Es werde kaum noch für einen Übertritt geworben. So haben sich in Ilmenau zuletzt nur noch rund drei Dutzend Schüler für die 24 Plätze beworben.



Auch am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erfurt waren im vergangenen Jahr die Bewerberzahlen gesunken. Beides sind - wie auch das Carl-Zeiss-Gymnasium in Jena - staatliche Schulen, die besonders begabten Schüler ab der neunte Klasse zusätzlichen Unterricht in Mathematik und naturwissenschaftlichen Fächern anbieten. Gelernt wird in eigens eingerichteten Klassen, die Schüler wohnen zum Teil in schuleigenen Internaten.

Innovationen aus dem Unterricht

Die Förderung in Spezialklassen zeigt regelmäßig Erfolg: Schüler der neunten bis zwölften Klassen haben an der Goetheschule in Ilmenau zum Beispiel eine Methode entwickelt, Vögel auf Fensterscheiben hinzuweisen. Ein Gitter aus ultraviolettem Licht warnt die Tiere vor der Gefahr. Für Menschen ist es nicht sichtbar, Vögel nehmen das kurzwellige Licht dagegen wahr. Das Fenster ist ein Beitrag der Ilmenauer an der diesjährigen "Lego League", einem weltweit ausgerufenen Technik- und Robotikwettbewerb. Das Gymnasium nimmt regelmäßig und mit Erfolg an Wettbewerben aller Art teil.

Ilmenauer Schüler haben ein Gitter aus ultraviolettem Licht entwickelt, dass Vögel auf Fensterscheiben aufmerksam machen soll. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Angebot ist ein Überbleibsel des DDR-Schulsystems: 1963 waren Spezialgymnasien eingerichtet worden, um den damaligen Fachkräftemangel zu beheben. Heute eröffnen die Spezialschulen besonders Begabten mehr Möglichkeiten als viele reguläre Gymnasien. Der Schulleiter am Georgianum in Hildburghausen, Frank Wagner, wirbt daher für den Übertritt. "Wenn es um die Entwicklung der Persönlichkeit des Schülers geht, können wir nicht annähernd so gut fördern wie es in Ilmenau möglich ist", sagte Wagner.



Für ihn sind die zuletzt sinkenden Bewerberzahlen vor allem eine Folge der allgemein gesunkenen Qualität des naturwissenschaftlichen Unterrichts in Thüringen. Speziell in Mathe müsste mehr mit den Kindern geübt werden - und das bereits in der Grundschule. Erst wer die Mathematik sicher beherrsche, könne auch in den Naturwissenschaften glänzen.